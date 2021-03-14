Еще 81 случай заражения коронавирусом в Удмуртии

81 новый случай коронавируса в Удмуртии фото: архив "КП"

По сообщению оперштаба Удмуртии, на 14 марта выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

70 человек выздоровели и были выписаны.

Всего на 14 марта в Удмуртии зарегистрировано 29 353 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 26 020 человек. 366 человека скончалось. Состояние заболевших: 2 515 находятся в удовлетворительном состоянии, 355 - в средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 97 пациентов.

38 537 человек всего вакцинировали. Из них 21 201 получили второй компонент.

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