Карта распространения коронавируса на 14 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
На 14 марта в Удмуртии коронавирусом заболел еще 81 человек. 70 пациентов выздоровели и были выписаны.
Всего в Удмуртии зарегистрировали 29 353 случая коронавируса. 26 020 заболевших выздоровели, скончались 366 человек.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск — 14 079
Воткинск — 1 297
Глазов — 1 566
Можга — 1 189
Сарапул — 1 056
Завьяловский район — 1 693
Алнашский район — 595
Балезинский район — 449
Вавожский район — 274
Воткинский район — 332
Глазовский район — 265
Граховский район — 184
Дебесский район — 227
Игринский район — 596
Камбарский район — 255
Каракулинский район — 207
Кезский район — 294
Кизнерский район — 324
Киясовский район — 208
Красногорский район — 306
Малопургинский район — 453
Можгинский район — 284
Сарапульский район — 328
Селтинский район — 262
Сюмсинский район — 213
Увинский район — 747
Шарканский район — 466
Юкаменский район — 243
Якшур-Бодьинский район — 429
Ярский район — 258
За все время в Удмуртии провели 916 728 исследований на коронавирус. За последние сутки - 3994
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