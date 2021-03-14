Карта распространения коронавируса на 14 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На 14 марта в Удмуртии коронавирусом заболел еще 81 человек. 70 пациентов выздоровели и были выписаны.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 29 353 случая коронавируса. 26 020 заболевших выздоровели, скончались 366 человек.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск — 14 079

Воткинск — 1 297

Глазов — 1 566

Можга — 1 189

Сарапул — 1 056

Завьяловский район — 1 693

Алнашский район — 595

Балезинский район — 449

Вавожский район — 274

Воткинский район — 332

Глазовский район — 265

Граховский район — 184

Дебесский район — 227

Игринский район — 596

Камбарский район — 255

Каракулинский район — 207

Кезский район — 294

Кизнерский район — 324

Киясовский район — 208

Красногорский район — 306

Малопургинский район — 453

Можгинский район — 284

Сарапульский район — 328

Селтинский район — 262

Сюмсинский район — 213

Увинский район — 747

Шарканский район — 466

Юкаменский район — 243

Якшур-Бодьинский район — 429

Ярский район — 258

За все время в Удмуртии провели 916 728 исследований на коронавирус. За последние сутки - 3994

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