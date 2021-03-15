Увеличение числа заболевших и проект по реабилитации после COVID-19: последние новости коронавируса в Удмуртии на 15 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 15 марта Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба,15 марта количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии достигло 80 человек. Среди них - двое детей и 26 пенсионеров.

При этом 70 жителей республики смогли победить болезнь и были выписаны.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 433 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди жителей. 26 090 человек выздоровели. А 366 человек, к сожалению, скончались от болезни.

Сейчас в регионе идет прививочная кампания. Вакцину уже получили 38 537 человек. А еще в лабораториях республики сделали 920 116 исследований на COVID-19. При чем только за последние сутки провели 3 388 тестов.

Карту распространения коронавируса по районам и городам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии стартует новый проект «Будь здоров». Он направлен на помощь в реабилитации переболевшим коронавирусной инфекцией. Планируется, что благодаря рекомендациям врачей, которые жители смогут получать в рамках проекта, они будут быстрее восстанавливаться после болезни.

Коронавирус в России

RT на русском со ссылкой на слова главы Минздрава Михаил Мурашко сообщает, что согласно клиническим испытаниями российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна против нового британского штамма SARS-CoV-2. А еще глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что люди, которые уже перенесли коронавирус не должны заболеть и новым британским вариантом. А еще она отметила, что борьба с пандемией в России идет такими быстрыми темпами, потому что наша страна имеет сразу несколько вакцин от COVID-19.

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