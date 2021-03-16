Погода в Ижевске 16 марта: потепление и небольшой снег

Погода будет снежной и ветреной Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре вторник, 16 марта. По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня в Ижевске будет небольшое потепление.

Днем температура воздуха составит -3...-1°С. Временами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -9...-7°С. Будет идти небольшой снег, ветер сохранит свою скорость и направление.

Кстати! Мы уже рассказали о погоде на всю неделю в нашем материале.

Желаем отличного дня!

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