«Удмуртнефть» добыла 315 млн тонн нефти с начала производственной деятельности

Фото: «Удмуртнефть»

Этого удалось достичь благодаря грамотной реализации геолого-технических мероприятий (ГТМ), вводу в эксплуатацию новых месторождений, реконструкции производственных объектов и внедрению инновационных технических решений.

В 2020 году проведено 810 ГТМ, среди наиболее эффективных - гидроразрыв пласта и интенсификация добычи нефти - замена оборудования на более производительное. Лучший результат достигнут на Ельниковском, Киенгопском и Лиственском месторождениях.

В 2020 году завершены опытно-промышленные испытания 6 новых технологий. Среди наиболее значимых - внедрение струйного гидравлического смесителя, который в два раза повышает качество промывки нефти от хлористых солей и обеспечивает 100% сдачу нефти по первой группе качества. Успешно завершились испытания насосно-компрессорных труб с эпоксидно-фенольным покрытием в борьбе с коррозией, планируется их дальнейшее внедрение.

Сегодня в разработке ОАО «Удмуртнефть» - 33 месторождения со среднесуточной добычей 16 тыс. тонн нефти. Добывающий фонд насчитывает 3,8 тысяч скважин. За последние два года программа бурения скважин увеличилась на 60%.В 2020 году введено в эксплуатацию 95 новых скважин и 46 боковых стволов.

Информация от партнера