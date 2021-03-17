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Общество17 марта 2021 5:37

Погода в Ижевске 17 марта: небольшой снег и -1

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
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В ближайшие дни потеплеет

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались и готовы бодро приступить к новому рабочему дню. «Комсомолка» расскажет, какой сегодня будет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра 17 марта поднимется до -1…-3 градусов. Днем местами пройдет небольшой снег. На небе — переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Кстати, 19 — 20 марта придет настоящая весна: температура воздуха станет «плюсовой». Прогноз на всю неделю можно прочитать здесь.

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