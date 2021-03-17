В Ижевске издали книгу «Маленький принц» на удмуртском языке

Фото: пресс-служба издательства «Удмуртия»
Завтра, 18 марта, в УдГУ пройдет презентация книги «Маленький принц» на удмуртском языке, которую напечатало издательство «Удмуртия». Переводом книги занимался Николай Байтеряков, удмуртский поэт и переводчик, еще в 1989 году. Об этом сообщается на официальной странице издательств в социальных сетях.
До этого момента версия на удмуртском языке существовал в рукописном виде и хранилась в музее Николая Байтерякова города Можги. А еще была напечатана в газетах.
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