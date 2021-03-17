Карта распространения коронавируса на 17 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию
Фото: Алена Селезнева
Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 84 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 11 детей и 32 пенсионера.
За минувшие сутки вылечилось меньше жителей, чем заболело - 71 человек.
На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск - 14 177
Воткинск - 1 301
Глазов - 1 602
Можга - 1 190
Сарапул - 1 065
Завьяловский район - 1 703
Алнашский район - 595
Балезинский район - 453
Вавожский район - 276
Воткинский район - 336
Глазовский район - 272
Граховский район - 186
Дебесский район - 234
Игринский район - 597
Камбарский район - 260
Каракулинский район - 208
Кезский район - 296
Кизнерский район - 325
Киясовский район - 210
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 459
Можгинский район - 285
Сарапульский район - 338
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 214
Увинский район - 755
Шарканский район - 480
Юкаменский район - 243
Якшур-Бодьинский район - 433
Ярский район - 258
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