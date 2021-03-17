Карта распространения коронавируса на 17 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию Фото: Алена Селезнева

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 84 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 11 детей и 32 пенсионера.

За минувшие сутки вылечилось меньше жителей, чем заболело - 71 человек.

На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск - 14 177

Воткинск - 1 301

Глазов - 1 602

Можга - 1 190

Сарапул - 1 065

Завьяловский район - 1 703

Алнашский район - 595

Балезинский район - 453

Вавожский район - 276

Воткинский район - 336

Глазовский район - 272

Граховский район - 186

Дебесский район - 234

Игринский район - 597

Камбарский район - 260

Каракулинский район - 208

Кезский район - 296

Кизнерский район - 325

Киясовский район - 210

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 459

Можгинский район - 285

Сарапульский район - 338

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 214

Увинский район - 755

Шарканский район - 480

Юкаменский район - 243

Якшур-Бодьинский район - 433

Ярский район - 258

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