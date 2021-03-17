Tele2 получила два золота и три серебра Global Top Ranking Performers Awards

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Tele2 стала победителем крупнейшей международной премии в области клиентского сервиса и контактных центров Global Top Ranking Performers Awards. Международные эксперты присудили Tele2 золото за уникальный подход к рекрутингу специалистов службы личной поддержки и цифровое обслуживание в социальных сетях. Всего на конкурс поступило более 1600 заявок из 50 стран мира.

Престижная мировая премия организована профессиональным сообществом Contact Center World. Tele2 завоевала золото Global Top Ranking Performers Awards в двух номинациях: «Лучшая кампания рекрутинга» и «Лучшее использование социальных сетей в контактном центре». Еще в трех категориях оператор получил серебряные награды. Так, жюри конкурса присудило Tele2 второе место в номинациях: «Лучший большой контактный центр», «Лучшая инновационная технология» и «Лучшая исходящая кампания».

Жюри конкурса оценило инновационный подход Tele2 к рекрутингу специалистов службы личной поддержки. В рамках цифровой трансформации компания применяет digital-инструменты (диджитал): о ходе трудоустройства кандидатов информируют с помощью чат-бота и SMS, для выявления их мотивации проводится электронный опрос, а тестовое задание соискатели выполняют с помощью специального приложения. Tele2 использует разнообразные каналы для привлечения лучших кандидатов: сайты для поиска работы, социальные сети, акцию «Приведи друга», взаимодействие с вузами, рекламу в транспорте, на радио и телевидении.

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Эксперты мировой премии отметили персональный подход Tele2 к обслуживанию в социальных сетях: в цифровых каналах поддержки компания подстраивается под клиента и говорит с ним «на его языке». В Tele2 действует программа «Реальные полномочия», которая позволяет операторам выходить за рамки инструкций и помогать абонентам в сложнейших ситуациях. По итогам 2020 число обращений в соцсети года выросло на 10%, в то время как длительность обработки одного запроса сократилась за год на 70%.

— Мы получили пять наград премии по результатам соревнования с лучшими из лучших в мире. Для нас это более чем лестное признание, ведь борьбу за Global Top Ranking Performers Awards называют Олимпийскими играми в сфере клиентского сервиса. Эксперты конкурса высоко оценили наш подход к работе со специалистами службы личной поддержки, который опирается на принцип «Счастливые сотрудники делают довольными наших клиентов». Мы были признаны лучшими в мире по обслуживанию в соцсетях, — рассказала Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.