Новый южноафриканский штамм и рост количества заболевших в сутки: последние новости коронавируса в Удмуртии на 17 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 17 марта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оперштаб региона сообщает, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 84 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 11 детей и 32 пенсионера.

За минувшие сутки вылечилось меньше жителей, чем заболело - 71 человек.

Вакцину поставили уже 40 416 граждан в регионе.

За все время пандемии в Удмуртии уже насчитывается 29 595 зараженных жителей. Из них выздоровело 26 233 человека, а скончались 366 пациентов.

На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

Коронавирус в России

RT на русском со ссылкой на слова профессора кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского сообщает, что боятся нового штамма коронавируса не стоит. Отмечается, что образование новых видов болезни - это нормальная практика. Чем больше людей болеют, тем быстрее возникают новые штаммы: британский и южноафриканский. Вирусолог также посоветовал прививаться от коронавируса.

- Что делать? Вакцинироваться. Потому что вакцины, которые сейчас в практике, вполне эффективны от всех штаммов, - добавил он.

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