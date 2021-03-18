Погода в Ижевске 18 марта: переменная облачность и -1°С

В Ижевске -1°С фото: архив "КП"

Доброе утро, Ижевск! Пока вы готовитесь к предпоследнему рабочему дню, “Комсомолка” расскажет о погоде на сегодня.

По данным Гисметео, в утренние часы температура воздуха составит -6°С. Днем столбик термометра поднимется до -1°С. Ожидается переменная облачность и ветер силой до 5 м/с. А вот осадки не прогнозируются. К ночи похолодает до -6 градусов.

Желаем вам хорошего дня!

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