Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество18 марта 2021 5:35

Погода в Ижевске 18 марта: переменная облачность и -1°С

Рассказываем о погоде на день
Евгения Головкова
КомментироватьОставить комментарий

В Ижевске -1°С фото: архив "КП"

Доброе утро, Ижевск! Пока вы готовитесь к предпоследнему рабочему дню, “Комсомолка” расскажет о погоде на сегодня.

По данным Гисметео, в утренние часы температура воздуха составит -6°С. Днем столбик термометра поднимется до -1°С. Ожидается переменная облачность и ветер силой до 5 м/с. А вот осадки не прогнозируются. К ночи похолодает до -6 градусов.

Желаем вам хорошего дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

8 школ Ижевска закрепили за конкретными адресами по прописке

Однокомнатная квартира-гигант в Ижевске выставлена на продажу за 26,9 млн

Погода в Ижевске