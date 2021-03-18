Власти Ижевска готовятся к весеннему паводку

В Ижевске расчищают зоны подтопления фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжают подготовку к весеннему паводку. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети заместитель Главы Администрации города, Игорь Сальников.

Как мы уже писали ранее, пик паводка в Удмуртии прогнозируется 20-29 апреля, и может продлится все майские праздники. Чтобы избежать подтопления, еще с 10 февраля начали понижать уровень воды на ижевском водохранилище.

По сообщению Игоря Сальникова, сейчас в первую очередь проводятся мероприятия по вывозу снега из зон подтопления, расчистка водоотводных канав и водопропускных труб, дождеприемников системы ливневой канализации. Подготовить к пропуску талых вод предстоит 30,9 км канав и водопропускных труб. 3,72 км водоотводных канав и 10 водопропускных устройств было очищено от мусора и грунта еще осенью.

-С городских улиц этой зимой вывезли более 720 тыс. кубометров снега. Работа по расчистке и вывозу снега продолжается, особое внимание уделяем территориям, подверженным подтоплению, - пишет в своем аккаунте чиновник.

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