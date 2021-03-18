Что делать ижевчанам, если случилась коммунальная авария

директор «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет четвертый день недели марафона ЖКХ. В прямом эфире с 14:03 до 14:44 директор «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов расскажет, как служба справлялась с сильными морозами и как изменилось количество порывов.

А еще подведем итоги отопительного сезона 2020-2021.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Вчера делились информацией, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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