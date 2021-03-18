«Ижсталь» увеличила реализацию продукции из спецсталей

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в феврале текущего года увеличил реализацию металлопродукции из высоколегированных марок стали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост продемонстрировала реализация продукции из подшипниковых марок стали – ее отгрузки выросли в 3,5 раза. На 95% увеличилась отгрузка металла из нержавеющих марок, а из нержавеющих с никелем – на 4%. Продажи продукции из быстрорежущих марок стали выросли на 71%, конструкционных с никелем – на 54%.

Металлопродукция из этих марок стали является высокомаржинальной и широко востребована в машино- и автостроении, производстве оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.

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