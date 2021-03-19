В «Удмуртнефти» успешно пройден аудит системы энергоменеджмента

Проект по повышению энергоэффективности КНС-1 Киенгопского месторождения стал ключевым в 2020 году

Система энергоменеджмента на предприятии внедрена в 2014 году. С каждым годом она совершенствуется, применяются новые технологии и модернизируются производственные процессы, вводится в эксплуатацию более энергоэффективное оборудование.

В 2020 г. на предприятии успешно внедрена автоматизированная система учёта и контроля технологических параметров оборудования, модули «Энергоэффективность ППД» и «Энергоэффективность ЭЦН». Это позволяет контролировать потребление электроэнергии в режиме реального времени и выявлять потенциал для экономии энергоресурсов.

Процесс аудита системы энергоменеджмента в ОАО «Удмуртнефть»

Одним из ключевых в области энергоэффективности в 2020 г. стал проект на КНС-1 Киенгопского месторождения. Там реализованы мероприятия по разделению закачки воды для системы поддержания пластового давления и утилизации в систему поглощения. За счёт этого в прошлом году удалось сэкономить 3042 тыс. кВт·ч или более 12 млн рублей.

По итогам 2020 года энергопотребление в ОАО «Удмуртнефть» снижено на 44,5 млн кВт·ч, что позволило сэкономить 182,7 млн рублей.

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