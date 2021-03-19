Погода в Ижевске 19 марта: пасмурно и плюсовая температура

Сегодня будет первый день с плюсовой температурой в этом году Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 марта, пятница. Очередная рабочая неделя подошла к концу, впереди выходные. «Комсомолка» расскажет о погоде на сегодня.

По данным Яндекс.Погоды сегодня будет первый день с плюсовой температурой в этом году.

Днем ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит -1...+1°С. Магнитное поле спокойное.

К ночи столбик вновь опуститься до минусовых отметок, температура будет держаться на уровне -3...-1°С.

Световой день продлится с 06:32 до 18:37.