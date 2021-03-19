До аэропорта в Ижевске запустят еще один рейс автобуса

Его могут отменить, если он будет невостребован
Фото: Амир Закиров
С 20 марта в Ижевске запускают дополнительный рейс автобуса № 331, который ходит от улицы 9 Января до аэропорта. Он будет ездить по выходным. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
С остановки в городе автобус будет выезжать в 20:40, а из аэропорта – в 21:25.
«Обратите внимание, в случае невостребованности рейс будет отменен», – говорится в сообщении.
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