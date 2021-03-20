Погода в Ижевске 20 марта: снег и нулевая температура

Скоро весна! Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 марта, суббота. «Комсомолка» расскажет о погоде на сегодня.

Сегодня территория Удмуртии будет находиться под влиянием тыловой части южного циклона. Поэтому синоптики обещают нулевую температуру. Временами пройдет небольшой снег.

По данным Яндекс.Погоды магнитное поле неустойчивое.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В перечень по ремонту дорог в Удмуртии добавили еще один объект на трассе Якшур-Бодья – Шаркан

В 2021 году в Удмуртии построят 14 детских садов и ясель