Ковидом заболели еще 85 жителей Удмуртии

Коронавирус в Удмуртии. Фото: pixabay.com

В Удмуртии по данным на утро 20 марта короновирусной инфекцией заболели еще 85 человек. 74 пациента выздоровели, их выписали. Таковы сведения оперштаба республики.

Больше всего заболелевших зарегистрировано в Ижевске – 44 человека, в Глазове – 13 человек, в Воткинском и Игринском районах – по 4 человека.

В числе заболевших 9 детей до 14 лет, а также 21 человек старше 65 лет. 114 пациентов находятся тяжелом состоянии.

Таким образом, всего на 20 марта в Удмуртии зарегистрировано 29 851 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 26 457 человек выздоровели. 368 человек скончались.

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