Карта распространения коронавируса на 20 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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До сих пор количество заболевших коронавирусом превышает количество выздоровевших. Так, на 20 марта зафиксировано еще 85 новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего в Удмуртии провели 935 355 исследований на инфекцию, из них за последние сутки – 4175.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск - 14 270
Воткинск - 1 312
Глазов - 1 628
Можга - 1 194
Сарапул - 1 080
Завьяловский район - 1 708
Алнашский район - 595
Балезинский район - 454
Вавожский район - 276
Воткинский район – 340
Глазовский район - 280
Граховский район - 186
Дебесский район - 235
Игринский район - 615
Камбарский район - 261
Каракулинский район - 211
Кезский район - 300
Кизнерский район - 329
Киясовский район - 214
Красногорский район - 307
Малопургинский район - 463
Можгинский район - 285
Сарапульский район - 343
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 217
Увинский район - 764
Шарканский район - 499
Юкаменский район - 244
Якшур-Бодьинский район - 443
Ярский район - 260
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