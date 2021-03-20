Карта распространения коронавируса на 20 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

До сих пор количество заболевших коронавирусом превышает количество выздоровевших. Так, на 20 марта зафиксировано еще 85 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего в Удмуртии провели 935 355 исследований на инфекцию, из них за последние сутки – 4175.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск - 14 270

Воткинск - 1 312

Глазов - 1 628

Можга - 1 194

Сарапул - 1 080

Завьяловский район - 1 708

Алнашский район - 595

Балезинский район - 454

Вавожский район - 276

Воткинский район – 340

Глазовский район - 280

Граховский район - 186

Дебесский район - 235

Игринский район - 615

Камбарский район - 261

Каракулинский район - 211

Кезский район - 300

Кизнерский район - 329

Киясовский район - 214

Красногорский район - 307

Малопургинский район - 463

Можгинский район - 285

Сарапульский район - 343

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 217

Увинский район - 764

Шарканский район - 499

Юкаменский район - 244

Якшур-Бодьинский район - 443

Ярский район - 260

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фестиваль циркового искусства в Ижевске перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Литым асфальтом по ночам заливают в Ижевске аварийные ямы