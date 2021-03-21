Погода в Ижевске 21 марта: дневное похолодание до -4°С и небольшой снег

Зима не сдается, и это отличная возможность насладиться снежными видами спорта! Фото: pixabay.com

Доброе утро, любимый город! На календаре воскресенье, 21 марта. Встречаем выходной день с новости о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в Ижевске похолодает до -4...-2°С. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -10...-8°С. Сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер сохранит свою скорость и направление.

Желаем отличного выходного!

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