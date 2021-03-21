Коронавирусом заболели еще 87 жителей Удмуртии

Борьба с вирусом продолжается.
Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Удмуртии заболели коронавирусом еще 87 человек. 78 жителей региона выздоровели и были выписаны. Об этом сообщает оперштаб республики.
К сожалению, два человека не справились с болезнью. Мужчинам было 56 лет и 81 год.
Среди заболевших 9 детей до 14 лет и 26 человек пенсионного возраста.
41 424 человек вакцинировали. Из них второй компонент получили 24 455 вакцинированных.
За весь период пандемии в Удмуртии провели 939 122 исследования на ковид. Из них за последние сутки – 3767.
Берегите себя. Желаем крепкого здоровья!
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