Карта распространения коронавируса на 21 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Борьба продолжается Фото: pixabay.com

На 21 марта в Удмуртии выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперштаб республики, 78 человек выздоровели и были выписаны. К сожалению, два человека скончались.

Известно, что 41 424 человека вакцинировали. Из них 24 455 уже получили второй компонент.

На сегодня в Удмуртии зарегистрировали 29 938 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом:

- 26 533 человека победили болезнь;

- 370 летальных случаев.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 303

Воткинск - 1 317

Глазов - 1 635

Можга - 1 194

Сарапул - 1 092

Завьяловский район - 1 709

Алнашский район - 597

Балезинский район - 456

Вавожский район - 277

Воткинский район – 345

Глазовский район - 280

Граховский район - 186

Дебесский район - 235

Игринский район - 620

Камбарский район - 261

Каракулинский район - 211

Кезский район - 300

Кизнерский район - 329

Киясовский район - 214

Красногорский район - 307

Малопургинский район - 463

Можгинский район - 285

Сарапульский район - 345

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 218

Увинский район - 768

Шарканский район - 505

Юкаменский район - 244

Якшур-Бодьинский район - 444

Ярский район - 261

За весь период пандемии в регионе провели 939 122 исследования на коронавирус, из них за последние сутки – 3767.

Берегите себя! Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию.

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