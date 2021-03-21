Карта распространения коронавируса на 21 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Борьба продолжается
Фото: pixabay.com
На 21 марта в Удмуртии выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперштаб республики, 78 человек выздоровели и были выписаны. К сожалению, два человека скончались.
Известно, что 41 424 человека вакцинировали. Из них 24 455 уже получили второй компонент.
На сегодня в Удмуртии зарегистрировали 29 938 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом:
- 26 533 человека победили болезнь;
- 370 летальных случаев.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 303
Воткинск - 1 317
Глазов - 1 635
Можга - 1 194
Сарапул - 1 092
Завьяловский район - 1 709
Алнашский район - 597
Балезинский район - 456
Вавожский район - 277
Воткинский район – 345
Глазовский район - 280
Граховский район - 186
Дебесский район - 235
Игринский район - 620
Камбарский район - 261
Каракулинский район - 211
Кезский район - 300
Кизнерский район - 329
Киясовский район - 214
Красногорский район - 307
Малопургинский район - 463
Можгинский район - 285
Сарапульский район - 345
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 218
Увинский район - 768
Шарканский район - 505
Юкаменский район - 244
Якшур-Бодьинский район - 444
Ярский район - 261
За весь период пандемии в регионе провели 939 122 исследования на коронавирус, из них за последние сутки – 3767.
Берегите себя! Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию.
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