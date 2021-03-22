Погода в Ижевске 22 марта: переменная облачность и -1°С

В Ижевске ясно и -2°С фото: архив "КП"

Доброе утро, Ижевск! Начинается новая рабочая неделя. Пока вы просыпаетесь, “Комсомолка” расскажет о том, какую погоду обещают сегодня.

В понедельник, 22 марта, служба Гисметео прогнозирует ясную солнечную погоду. В утренние часы температура воздуха составит -5°С. Днем столбик термометра поднимется до -1…-2°С. Ожидается сильный южный ветер порывами до 11-13 м/с. Ночью температура воздуха составит -2°С. Возможен небольшой снег.

Желаем вам хорошего дня!

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