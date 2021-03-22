Как жителям Ижевска экономить и платить меньше за коммунальные услуги

Руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев Фото: личный архив героев

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет очередной день марафона ЖКХ. В прямом эфире с 15:03 до 15:44 руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев расскажет как экономить и платить меньше за коммунальные услуги.

А еще поговорим о том, какие нововведения, технологии применяются в работе. И как новые СНиПы по уборке коснутся граждан.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

А мы уже рассказывали, как проходить программа газификации в Ижевске и чем будут заниматься «Удмуртские коммунальные системы» в 2021 году. А еще в нашем подкасте вы можете узнать, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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