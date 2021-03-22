Trade-in смартфонов набирает популярность в Приволжье

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Tele2 подводит промежуточные итоги программы trade-in в фирменной рознице. Результаты собственных исследований оператора показали, что жители Приволжья стали менять старые телефоны на новые со скидкой вдвое чаще, чем в 2020 году. Наиболее востребованной программа оказалась в Нижегородской области, Татарстане и Удмуртии.

Trade-in появился в салонах связи Tele2 полгода назад. За это время из новой услуги программа трансформировалась в востребованной сервис. Наибольшую популярность он получил в Нижегородской области, здесь количество участников в январе и феврале этого года стало вдвое больше по сравнению с двумя первыми месяцами с момента старта акции. Возможностью сдать ненужный смартфон в trade-in охотно пользуются жители Татарстана и Удмуртии, где число участников программы выросло в 1,5 раза по сравнению с сентябрем и октябрем 2020 года.

Также Tele2 выяснила, какие смартфоны пользователи Приволжья наиболее охотно меняют на новые. Ностальгия совершенно не свойственна обладателям аппаратов линейки Samsung Galaxy J1-J3, на их долю приходится около 15% в общем объеме сданных в trade-in устройств. Также порядка 10% гаджетов относятся к модельному ряду Honor 7A 2018-2019 годов выпуска. Чуть более 8% клиентов сдают в trade-in «яблочные» гаджеты восьмого и девятого поколений. Обменивают старые устройства, как правило, на новые модели Redmi 9 и 10, Samsung Galaxy M51 и А51, а также Huawei P40 Lite.

Программа trade-in стартовала во всех регионах Приволжья в сентябре 2020 года. Клиенты могут сдать старый смартфон в салоне связи Tele2 и купить новое устройство со скидкой. При этом доплату можно оформить в рассрочку или в кредит. У программы trade-in нет ограничений по модельному ряду смартфонов. Максимальную скидку на новое устройство можно получить в обмен на мобильный телефон в хорошем состоянии не старше трех лет.

— В розничной сети Tele2 представлен широкий модельный ряд смартфонов от ведущих мировых брендов. Поэтому участники программы trade-in взамен старого могут подобрать себе новое устройство как в сегменте бюджетных, так и среди дорогих мобильных телефонов. Помимо скидки за сданный в обмен гаджет, клиенты также могут получить дополнительную выгоду при покупке по действующим акциям. Например, в салонах связи сейчас можно приобрести смартфоны Samsung со скидкой, — прокомментировал Алексей Сидоров, коммерческий директор Tele2 макрорегиона «Волга».