25 и 26 марта в Удмуртии потеплеет до +6°С

Ожидается ветреная погода Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртский гидрометцентр сообщает, что к территории региона подойдет североатлантический циклон, из-за этого в республике изменится тип погоды. Временами возможен снег. Однако к концу недели начнется антициклон, который принесет потепление. Например, днем 25 и 26 марта ожидается, что температура воздуха прогреется до +6°С. Ночью она будет составлять 0...-5°С

В ночь с 22 на 23 марта температура воздуха составит -1...-6°С, а завтра днем -2...+3°С.

На следующую ночь немного похолодает и столбик термометра опустится до -3...-8°С, но уже днем, 24 марта, воздух прогреется до -2...+3°С.

Ожидается ветреная погода.

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