23 марта в Ижевске ожидаются мокрый снег и гололедица

Погода в Ижевске снова изменится Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Весна постепенно вступает в свои права, но и зима пока не желает сдавать позиций. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 23 марта в Ижевске ожидается сплошная облачность. Временами пройдет небольшой или умеренный снег, а также мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха составит 0..+2°С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, переменой погоды республика обязана североатлантическому циклону, который подходит к территории как раз сегодня.

Ночью температура воздуха опустится до -4°С, снегопад продолжится, а западный ветер подует со скоростью 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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