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Общество24 марта 2021 5:24

Погода в Ижевске на 24 марта: ожидается +3 градуса и гололедица

Рассказываем о погоде на день
Инга Коган
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Скоро в Ижевске начнется настоящая весна! Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 24 марта.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит +1…+3°С. Ожидается переменная облачность, утром туман.

Ночью местами был небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

На дорогах гололедица, будьте внимательны.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 751 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.

Желаем вам отличной среды!

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