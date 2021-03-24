Погода в Ижевске на 24 марта: ожидается +3 градуса и гололедица

Скоро в Ижевске начнется настоящая весна! Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 24 марта.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит +1…+3°С. Ожидается переменная облачность, утром туман.
Ночью местами был небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
На дорогах гололедица, будьте внимательны.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 751 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.
Желаем вам отличной среды!
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