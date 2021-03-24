Президент России сделал прививку от COVID-19, а в Удмуртии сняли ограничительные меры для зрительных залов: последние новости коронавируса в Удмуртии на 24 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 23 марта Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. По данным оперштаба, из них 7 детей и 25 пенсионеров.

К сожалению, скончалась женщина 86 лет. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 184 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 762 пациента. 371 житель, к сожалению, скончался.

В Удмуртии провели 946 071 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 016.

41 812 человек вакцинировались от коронавируса.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

В республике отменятся «шахматная» рассадка зрителей и разрешается проверка страховых и медицинских организаций, работающих в сфере ОМС. Теперь зрительные залы можно будет заполнять на 75%, а не на половину, как ранее.

Коронавирус в России

Президент России Владимир Путин 23 марта сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает RT на русском. В Кремле заявили, что президент чувствует себя хорошо. И уже сегодня вышел на работу. Кстати, для прививки использовалась одна из трех отечественных вакцин. В Кремле надеются, что пример Владимира Путина станет хорошей мотивацией для жителей, которые еще не поставили прививку от COVID-19.

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