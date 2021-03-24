Двух иностранных наркокурьеров задержали в Ижевске с крупной партией синтетического вещества

В ходе обысков у иностранных курьеров нашли наркотики общей массой 587 граммов Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Ижевске сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали двух граждан, которые оказались уроженцами одной из стран ближнего зарубежья 2001 года рождения. Молодые люди подозреваются в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе личного досмотрела при них нашли 16 свертков с синтетическим наркотиком.

Подозреваемые рассказали, что работают межрегиональными курьерами. Для работы в Удмуртии, они сняли квартиру на улице Тимирязева в Ижевске. Там в ходе обысков нашли электронные весы, упаковочный материал, а также наркотики общей массой 587 граммов.

Против молодых людей возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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