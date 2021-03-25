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Общество25 марта 2021 8:37

В «Удмуртнефти» в 17 раз прошла Региональная научно-техническая конференция

Свои проекты представили молодые специалисты предприятия и его дочерних обществ
Источник:kp.ru
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Обсуждение одного из проектов конференции. Фото: «Удмуртнефть»

В «Удмуртнефти» в 17 раз прошла Региональная научно-техническая конференция, где проекты по развитию отрасли представляют молодые специалисты предприятия и его дочерних обществ, а также студенты Удмуртского государственного университета (УдГУ). Всего 137 участников в 15-ти секциях по всем направлениям производства.

Второй год они защищают свои работы в дистанционном формате. Работы, размещённые на онлайн-платформе, в течение недели рассматривало экспертное жюри – более 70 руководителей ОАО «Удмуртнефть» и ДО, а также преподаватели УдГУ.

Проекты молодых специалистов направлены на поиск инновационных технологий, цифровизацию производства и экономически эффективные методы добычи нефти.

70 победителей, призёров и номинантов Региональной научно-технической конференции представят свои проекты на следующем этапе – Кустовой научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть», где поборются за право выйти в финал и внедрить свою разработку на уровне Компании.

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