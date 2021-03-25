«Ижсталь» ввела в эксплуатацию линию отделки проката

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») ввел в эксплуатацию линию обточки горячекатаного проката диаметром до 180 миллиметров, который широко востребован предприятиями авиа-, авто-, машиностроения и производителями труб.

Новое оборудование обтачивает круги диаметром от 60 до 180 мм из всего марочного сортамента стали, выплавляемого заводом. Обточенный прокат в сравнении с горячекатаным имеет более высокое качество поверхности. Это высокомаржинальный продукт.

Завод уже отгрузил почти 390 тонн обточенных кругов диаметром от 120 до 180 мм. Среди заказчиков – Трубная металлургическая компания, «Уралвагонзавод», Копейский машзавод, холдинг «Сухой» и другие. Кроме того, такая продукция поставляется на экспорт.

В ближайшее время в одной технологической цепочке с обточной линией будет установлена правильная машина, что также положительно скажется на качестве поверхности обточенного проката.

Завод также имеет в своем составе три линии отделки проката, выпускающие обточенный металл в диапазоне от 14 до 115 мм.

«Ввод в эксплуатацию линии обточки кругов большого диаметра расширил ассортимент выпускаемой продукции, улучшил ее качественные характеристики, вывел нас на новые рынки сбыта, в том числе и экспортные», – отметил директор по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

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