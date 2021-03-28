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Общество28 марта 2021 7:53

Погода в Ижевске на 28 марта: ожидается до +7 °С и местами гололедица

Рассказываем о погоде на день
Мария Шилова
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28 марта в Ижевске ожидается потепление и гололед

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск. На календаре 28 марта, воскресенье. Синоптики сообщают о хорошей погоде, поэтому отличный повод провести выходной на свежем воздухе.

По данным удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем прогреется до +5...+7 °С. На небе обещают переменную облачность и без осадков. Однако северный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -4...-6 °С. Также переменная облачность и преимущественно без осадков.

Водителям и пешеходам следует быть внимательней и аккуратней: ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Погода в Ижевске