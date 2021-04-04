Погода в Ижевске 4 апреля: снег с дождем и до 5°С

В Ижевске снова пройдет снего-дождь Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 4 апреля, в городе снова будет пасмурная погода. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.

Дневная температура поднимется с ночных -2°С до 3…5°С. Скорость западного ветра составит 5–10 м/с.

Синоптики обещают, что временами пройдет дождь со снегом.

По данным сервиса «Яндекс Погода», осадки в Ижевске пройдут утром и немного днем. Максимальная скорость переменного ветра составит 2,9 м/с.

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