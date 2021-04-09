Погода в Ижевске 9 апреля: до +5°С и снег с дождем

Погода в Ижевске 9 апреля Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре наконец-то пятница, 9 апреля. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажем вам, стоит ли сегодня брать с собой зонтик.

По данным Яндекс.Погоды сегодня в столице Удмуртии ожидаются дожди и даже снег. Магнитное поле спокойное.

Днем температура воздуха составит +5...+6°С, пасмурно. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью всего 1,5 м/с.

А к вечеру столбик термометра опустится до +1...+4°С, пойдет снег. Ветер сменит свое направление на северное.

Кстати, с сегодняшнего дня в Удмуртии начнутся продолжительные дожди. Такая ситуация может вызвать серьезные паводки.

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