74 человека заразились коронавирусом в Удмуртии 9 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 55 322 человек. Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 9 апреля выявили еще 74 новых случая заболевания коронавирусом в Удмуртии. И, наконец, число выздоровевших превысило эту цифру и составило 78 человек.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 55 322 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 442 случая заболевания среди жителей. Из них 27 971 человек уже выздоровел, а 393 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 994 128 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 701.

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