«Ижсталь» готовится к паводку

Фото: «Ижсталь»

В Ижевске пик паводка ожидается в последних числах апреля и по прогнозам пройдет на уровне среднемноголетних значений. Часть территории завода находится в зоне возможного затопления, поэтому персонал и оборудование приведены в режим повышенной готовности. Специалисты «Ижстали» ежедневно регистрируют уровень воды в Ижевском пруду и реке Иж, пока он находится в допустимых значениях.

В преддверии паводка работники завода очистили от снега и льда территорию, ливнеприемники, колодцы, водосточные кюветы, проходы талых вод, гребень дамбы пруда-шламонакопителя и подъезды к нему, загерметизировали кабельные тоннели, привели в рабочее состояние дренажные насосы и другое оборудование для откачки воды, восстановили освещение в местах возможного подтопления.

«В ближайшие дни мы проведем тренировку специальных бригад по взаимодействию при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в условиях весеннего паводка», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

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