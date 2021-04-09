«Дом по другим правилам» Tele2 вошел в число лучших инфоповодов 2020 года

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Tele2 подводит итоги проекта «Дом по другим правилам», который был запущен в начале пандемии в апреле 2020 года для поддержки клиентов. За год его посетили более 3 млн человек. Проект вошел в число лучших инфоповодов рейтинга «Медиалогии» по итогам исследования «Инфоповод 2020. ИТ-Телеком».

Аналитики «Медиалогии» отобрали самые резонансные инфоповоды, которые были инициированы компаниями телеком-отрасли и вызвали наибольший интерес СМИ в 2020 году. Вес события определялся информационно-аналитической системой «Медиалогия» на основе количества сообщений и медиаиндекса. Этот показатель эффективности PR учитывает влиятельность СМИ, тональность инфоповода, а также заметность публикации. В шорт-лист премии вошли инфоповоды с объемом публикаций более 100 и суммарным показателем медиаиндекса от 1000 пунктов.

В апреле «Дом по другим правилам» отмечает свой первый день рождения – он начал принимать гостей в период самоизоляции год назад. В digital-пространстве проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры.

С момента открытия в «Доме по другим правилам» побывало более 3 млн гостей. При этом половина пользователей стали регулярными посетителями площадки. Пользователи не потеряли интерес к проекту и после окончания периода самоизоляции и нашли для себя занятия по душе. За время работы дома участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом, учились управлять личными финансами, смотрели лекции по истории искусства.

Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Осенью посетители digital-пространства побывали в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске. Наиболее активны в посещении года были пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга - 19% и 14%. Также в топ-5 наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Краснодар и Челябинск.

В «Доме по другим правилам» не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является. Развлечения в онлайн-пространстве оказались по вкусу людям всех возрастов, но большую часть из них составили гости в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины проводили время в digital-доме чаще мужчин - 59% против 41%. Большая часть пользователей смотрела контент со смартфонов и планшетов (89%). Остальные - со стационарных компьютеров.

Фильмы в «Кинозале» посмотрела примерно четверть гостей дома по другим правилам. 21% посетителей стали зрителями онлайн-концертов в «Гараже», в том числе и выступление на квартирнике певицы Ёлки. Эта трансляция стала самой популярной за все время работы онлайн-дома - ее посмотрели 1,5 миллиона человек. В число миллионных трансляций вошли «Гуляем по южному базару и готовим блюда», «Дворы Санкт-Петербурга», «Как из одного коктейля сделать десять». Большой популярностью у гостей дома пользовался и тренажерный зал - в нем побывали 20% гостей digital-пространства.

Чаще всего жители разных городов посещали онлайн-дом в период новогодних праздников. Так, 31 декабря в нем побывали почти 37 тыс. пользователей. Оператор продолжит развивать проект и создавать новый контент, чтобы посетители могли всегда почерпнуть для себя что-то новое и с пользой провести время на онлайн-площадке.