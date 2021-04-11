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Общество11 апреля 2021 8:25

Погода на 11 апреля в Ижевске: будет дождь и переменная облачность

Прогноз погоды на день
Лада Иванова
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Температура воздуха поднимется до +7

Температура воздуха поднимется до +7

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре 11 апреля, воскресенье. А вы уже подготовились к началу новой рабочей недели? Хотя погода и не радует глаз, зато снег уже почти растаял. «Комсомолка» расскажет, какую погоду ждать сегодня?

По данным сайта GISMETEO сегодня будет дождь и переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +7. Ветер переменный, с порывами до 7 м/с.

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