Фильм про ижевского художника Семена Бухарина отобран сразу на два кинофестиваля

фото: Ирина Андреева

Фильм «Художник Семен Бухарин» покажут на двух международных фестивалях. Это фильм о знаменитом дворнике из Ижевска, который рисует картины из снега лопатой и метлой. Об этом сообщила режиссер картины Ирина Андреева.

Фильм Ирины Андреевой отобрали для участия в международном кинофестивале Revelatio («Ревелатио»). Он состоится с 12 по 18 апреля 2021 года в Эстонии, России и Белоруссии. Конкурс фильмов проходит ежегодно. Начиная с этого года: в библиотеках, кафе, антикафе, киношколах и киноклубах.

Вторым фестивалем стал FestPro (ФестПро), он пройдет с 19 по 25 апреля.

Семен сразу же согласился сняться в кино. Съемки проходили на территории Республиканского лицея-интерната в селе Италмас. Они продолжались лишь один день. «Художник Семен Бухарин» - это дебютная работа для Ирины Андреевой. Двушка учится в московской киношколе по специальности «режиссура игрового и неигрового кино».

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