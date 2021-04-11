Мошенников, которые продавали «дешевое дизельное топливо» осудили в Ижевске

Расследование этого дела завершилось в ноябре 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Двух жителей Удмуртии осудили за мошенничество с мнимой продажей дизельного топлива, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Жертвами мошенников стали жители Удмуртии Свердловской области, Пермского края, Республики Марий Эл и Чувашии.

Сообщников признали виновными в совершении 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма составила 607 тысяч рублей. Суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима для сарапульчанина. Ижевчанке назначили 400 часов обязательных работ.

Расследование этого дела завершилось в ноябре 2020 года. Осужденные находили в интернете грузоперевозчиков и предлагали приобрести дизельное топливо по заниженной цене. Если предложение интересовало, потерпевшим называли адрес и номер бензоколонки, где можно заправиться по предоплате. После получения денег злоумышленники переставали выходить на связь. Операторы АЗС сообщали, что у них нет никакого топлива по предзаказу.

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