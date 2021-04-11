11 апреля выявили по 75 заболевших и выздоровевших от коронавируса в Удмуртии

Не зарегистрировано ни одного летального случая Фото: Архив «КП» в Ижевске

11 апреля в Удмуртии зарегистрировали 75 заболевших коронавирусом, столько же выздоровели. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Не зарегистрировано ни одного летального случая. Всего на сегодня зарегистрировано 31 591 лабораторно подтвержденный случая коронавирусной инфекции. 28 120 человек выздоровели. 396 летальных случаев.

Всего в Удмуртии провели 1 001 341 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 706.

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