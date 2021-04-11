Карта распространения коронавируса на 11 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Всего зарегистрировано 31 591 лабораторно подтвержденный случаев коронавируса
Фото: pixabay.com
11 апреля в Удмуртии зарегистрировали 75 новых случая заражения коронавирусом среди жителей. Однако выздоровели от болезни также 75 человека. Всего на 11 апреля в Удмуртии зарегистрировано 31 591 лабораторно подтвержденный случаев коронавирусной инфекции.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 103
Глазов - 1 403
Воткинск - 1 355
Можга - 1 743
Сарапул - 1 143
Завьяловский район - 1 756
Алнашский район - 607
Балезинский район - 474
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 326
Граховский район - 194
Дебесский район - 281
Игринский район - 74
Камбарский район - 280
Каракулинский район - 213
Кезский район - 314
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 479
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 369
Селтинский район - 270
Сюмсинский район - 234
Увинский район - 815
Шарканский район - 543
Юкаменский район - 257
Якшур-Бодьинский район - 476
Ярский район - 275
57 566 человек всего вакцинировали в Удмуртии от COVID-19. Из них 40 149 получили второй компонент.
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