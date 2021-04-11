Карта распространения коронавируса на 11 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Всего зарегистрировано 31 591 лабораторно подтвержденный случаев коронавируса Фото: pixabay.com

11 апреля в Удмуртии зарегистрировали 75 новых случая заражения коронавирусом среди жителей. Однако выздоровели от болезни также 75 человека. Всего на 11 апреля в Удмуртии зарегистрировано 31 591 лабораторно подтвержденный случаев коронавирусной инфекции.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 103

Глазов - 1 403

Воткинск - 1 355

Можга - 1 743

Сарапул - 1 143

Завьяловский район - 1 756

Алнашский район - 607

Балезинский район - 474

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 326

Граховский район - 194

Дебесский район - 281

Игринский район - 74

Камбарский район - 280

Каракулинский район - 213

Кезский район - 314

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 479

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 369

Селтинский район - 270

Сюмсинский район - 234

Увинский район - 815

Шарканский район - 543

Юкаменский район - 257

Якшур-Бодьинский район - 476

Ярский район - 275

57 566 человек всего вакцинировали в Удмуртии от COVID-19. Из них 40 149 получили второй компонент.

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