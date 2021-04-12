12 апреля в Ижевске потеплеет до +12°С

В Ижевск идет потепление Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! С этой недели начинается явное потепление. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 12 апреля в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утреннее время возможны туман и гололедица на дорогах. Днем температура воздуха составит +10..+12°С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью будет облачно и до +1°С, направление ветра изменится на восточное, скорость составит около2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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