Tele2 дополнила программу лояльности интересными предложениями

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Tele2 в Удмуртии весной обновила программу лояльности «Больше». Теперь она включает предложения на все случаи жизни: от подарков в ресторанах быстрого обслуживания до скидок на электронные книги и билеты в музей.

Tele2 пополняет программу лояльности «Больше» новыми акциями и предложениями. Теперь клиенты в Удмуртии могут насладиться прекрасным в музее изобразительного искусства и получить второй билет в подарок. Для этого достаточно получить промокод и показать его в кассе при покупке билета. В стоимость входит посещение всей действующей экспозиции. В коллекции музея сейчас более 14 000 полотен, среди них как образцы русского и западноевропейского искусства конца XVIII — начала XX веков, так и работы современных художников.

Программа «Больше» также пополнилась предложениями для поклонников бургеров. В сети «БУРГЕР КИНГ» клиенты получат чизбургер в подарок при заказе стейкхауса, гриль чикена барбекю или двойного воппера. В акции участвуют 4 ресторана быстрого питания в Ижевске, адреса можно посмотреть на сайте.

Также абонентам доступны предложения со скидками и подарками в онлайн-кинотеатры и на курсы иностранных языков. В разделе электронных книг - 45 дней бесплатной подписки на Storytel с последними книжными новинками.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все клиенты оператора. Достаточно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте, подобрать интересное предложение и нажать кнопку «активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который нужно указать при оформлении заказа или назвать его при покупке товара.

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