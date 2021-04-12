Где в Ижевске пройти МРТ и КТ

Генеральный директор ЛДЦ МИБС Ижевска Ольга Вотинцева и врач рентгенолог на МРТ Павел Ельцов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+, 107.6 FM) Ольга Вотинцева, генеральный директор ЛДЦ МИБС Ижевска и Павел Ельцов, врач рентгенолог на МРТ рассказали, чем отличается МРТ от КТ и какие проблемы позволяют увидеть эти исследования.

Из нашего подкаста вы узнаете: когда необходимо проходить обследования по раннему выявлению онкологии и как сделать МРТ и КТ маленьким детям