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Здоровье12 апреля 2021 16:24

Где в Ижевске пройти МРТ и КТ

В эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» об этом рассказали Генеральный директор ЛДЦ МИБС Ижевска Ольга Вотинцева и врач рентгенолог на МРТ Павел Ельцов
Анна Митрофанова
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Генеральный директор ЛДЦ МИБС Ижевска Ольга Вотинцева и врач рентгенолог на МРТ Павел Ельцов

Генеральный директор ЛДЦ МИБС Ижевска Ольга Вотинцева и врач рентгенолог на МРТ Павел Ельцов

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+, 107.6 FM) Ольга Вотинцева, генеральный директор ЛДЦ МИБС Ижевска и Павел Ельцов, врач рентгенолог на МРТ рассказали, чем отличается МРТ от КТ и какие проблемы позволяют увидеть эти исследования.

Из нашего подкаста вы узнаете: когда необходимо проходить обследования по раннему выявлению онкологии и как сделать МРТ и КТ маленьким детям

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