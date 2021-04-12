Может ли 12 апреля стать выходным днем в Удмуртии Фото: pixabay.com

RT на русском ознакомились с данными исследования, которое проводили аналитики сервиса SuperJob об идее сделать День космонавтики официальным государственным праздником и выходным днем.

Эту идею поддержал каждый второй россиянин. Главным аргументом называют патриотическую необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса.

«Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе», — говорится в документе.

Но у этой идеи есть и противники, которые утверждают, что еще один выходной день в году может повлечь потери для экономики.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из различных субъектов.