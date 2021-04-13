Погода в Ижевске на 13 апреля: ожидается до +16 градусов и гололедица утром

В Ижевске тепло! Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 13 апреля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня ночью температура воздуха составляла 0°С, а днем она уже будет +14…+16°С.

Ожидается переменная облачность, утром на дорогах местами гололедица.

Осадков синоптики не обещают.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 764 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.

Желаем вам отличного вторника!

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