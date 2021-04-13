Домашних животных жителей Ижевска не смогут изымать за долги Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон, который запретит изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, сообщает RT на русском. Он, конечно, будет действовать и на территории Удмуртии.

«Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное», - говорит председатель госдумы Вячеслав Володин.

Ранее похожий закон уже существовал, но распространялся лишь на сельскохозяйственных животных, которых нельзя было изымать у должников. Теперь перечень дополнился кошками, собаками и другими домашними животными, которые не используются их владельцем в предпринимательской деятельности.

Кстати, ранее мы рассказывали историю о 12 кошках, которые оказались практически в заложниках из-за долгов хозяйки.